Поделись







Звездные войны и штурмовики /Скриншот из трейлера Пробуждение Силы

В 2019 году компания Disney запустит свой потоковый сервис. На нем можно будет увидеть старые фильмы студии и большое количество эпизодов различных шоу. Так, например, планируется создание сериала по вселенной Корпорации монстров, шоу от Marvel и Маппеты.

Читай также: В Китае запретили прокат Кристофера Робина

Самый большой проект, который будет разработан для сервиса, это сериал Звездные Войны. Состоять он будет из десяти эпизодов, а студия готова в него вложить 100 млн. долларов. Это будет одно из самых дорогостоящих шоу на ТВ. Например, на восьмой и заключительный сезон Игры Престолов канал HBO выделил по 15 миллионов на серию, которых будет всего шесть.

Сообщается, что действия в сериале будут разворачиваться спустя семь лет после событий Возвращения Джедая. Названия у серии пока нет и детали сюжета также не разглашаются. Съемкой проекта будет заниматься режиссер Джон Фавро, который снимал трилогию о Железном Человеке.

Стоимость подписки на стриминг-сервис пока не объявлена, однако, Disney рассказали, что она будет дешевле, чем у Netflix.

Ранее сообщалось о том, что начались съемки девятого эпизода саги Звездные Войны