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Битвы в далекой галактике /depositphotos

Несколько часов назад режиссер новой серии эпичной саги сообщил о начале съемок. Восьмой эпизод был неоднозначно принят зрителями и критиками, вызвав море обсуждений.

Джей Джей Абрамс отмечает в своем Twitter-аккаунте, что ему сложно и горько начинать работу без Кэрри Фишер, но его съемочная группа готова, поэтому работа над фильмом началась. Принцесса Лея появится в новом эпизоде, это стало возможным благодаря неиспользованным отснятым материалам с Кэрри Фишер, которые войдут в картину. Также в серии снова появится Марк Хэмилл в роли Люка Скайуокера.

Первое фото со съемочной площадки /twitter.com/jjabrams

Выход киноленты запланирован на 19 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что Билли Ди Уильямс вернется к роли Лэндо Калриссиана в саге Звездные войны