Переключиться на мобильную версию

Далекая-далекая галактика: съемки Звездных Войн начаты

Работа над новой частью саги уже идет полным ходом
Поделись

Битвы в далекой галактике
Битвы в далекой галактике
/depositphotos

Несколько часов назад режиссер новой серии эпичной саги сообщил о начале съемок. Восьмой эпизод был неоднозначно принят зрителями и критиками, вызвав море обсуждений.

Джей Джей Абрамс отмечает в своем Twitter-аккаунте, что ему сложно и горько начинать работу без Кэрри Фишер, но его съемочная группа готова, поэтому работа над фильмом началась. Принцесса Лея появится в новом эпизоде, это стало возможным благодаря неиспользованным отснятым материалам с Кэрри Фишер, которые войдут в картину. Также в серии снова появится Марк Хэмилл в роли Люка Скайуокера.

Первое фото со съемочной площадки
Первое фото со съемочной площадки
/twitter.com/jjabrams

Выход киноленты запланирован на 19 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что Билли Ди Уильямс вернется к роли Лэндо Калриссиана в саге Звездные войны

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
star wars звездные войны марк хэмилл кэрри фишер Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь