Далекая-далекая галактика: съемки Звездных Войн начаты
Работа над новой частью саги уже идет полным ходом
Битвы в далекой галактике/depositphotos
Несколько часов назад режиссер новой серии эпичной саги сообщил о начале съемок. Восьмой эпизод был неоднозначно принят зрителями и критиками, вызвав море обсуждений.
Джей Джей Абрамс отмечает в своем Twitter-аккаунте, что ему сложно и горько начинать работу без Кэрри Фишер, но его съемочная группа готова, поэтому работа над фильмом началась. Принцесса Лея появится в новом эпизоде, это стало возможным благодаря неиспользованным отснятым материалам с Кэрри Фишер, которые войдут в картину. Также в серии снова появится Марк Хэмилл в роли Люка Скайуокера.
Первое фото со съемочной площадки/twitter.com/jjabrams
Выход киноленты запланирован на 19 декабря 2019 года.
Ранее сообщалось, что Билли Ди Уильямс вернется к роли Лэндо Калриссиана в саге Звездные войны