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Джона Хилл сыграл одну из главных ролей в сериале /Скриншот из трейлера сериала Маньяк

Не так давно Neflix показали тизер грядущего сериала Маньяк. В ролике мы увидели то, что в палате психиатрической больницы над двумя людьми проводят эксперимент.

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Теперь на всеобщее обозрение был представлен полноценный трейлер, в котором можно увидеть, что предыдущий ролик всего лишь интриговал. По сюжету в ходе эксперимента мозг подопытных отправляют в виртуальную реальность, где они проживают различные ситуации в обличии каких-угодно героев и живых существ. Также из трейлера мы узнаем, что в Маньяке будут присутствовать элементы драмы, экшена, комедии и даже фэнтези-сюжеты. Все это наполнено интересной идеей, динамикой, прекрасными декорациями и красивыми спецэффектами.

Режиссером сериала выступил Кэри Фукунага, который создал сериал Настоящий детектив.

Главные роли в Маньяке исполнили Эмма Стоун и Джона Хилл. Все серии выйдут 21 сентября на стриминг-сервисе Netflix.

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