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Дэйв Батиста и Грут /Getty Images

Актер Дэйв Батиста, исполняющий роль Дракса в киновселенной Marvel, опять высказался в защиту Джеймса Ганна, с которым Disney прекратила сотрудничество из-за его шуток в Twitter.

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Дэйв Батиста обрел широкую известность благодаря Стражам Галактики и его очень сильно задевает то, как студийные боссы поступили с Ганном. Disney могут не использовать сценарий Ганна в работе над третьим фильмом франшизы, который режиссер написал несколько месяцев назад. Батиста заявил, что если со сценарием так и поступят, то он будет вынужден разорвать все контракты со студией и навсегда покинуть киновселенную Marvel. Актер также отмечает то, что Стражи без Ганна – это не Стражи. Люди в социальных сетях с ним соглашаются.

Недавно Курт Рассел высказывался в поддержку Джеймса, а также актеры, исполняющие главные роли в саге, написали письмо, в котором говорится о том, что Ганн очень добрый и заботливый человек. В интернете существуют петиции с просьбой вернуть постановщика и множество текстов в его поддержку. Руководство Disney дало понять, что возвращаться к сотрудничеству с режиссером не собирается, так как его высказывания противоречат ценностям компании.

На данный момент неизвестно, кто станет режиссером следующей части фильма Стражи Галактики.

Ранее сообщалось о том, что Стражи Галактики написали открытое письмо в поддержку Джеймса Ганна