Переключиться на мобильную версию

Дэйв Батиста может покинуть киновселенную Marvel

Если студия не будет работать со сценарием Джеймса Ганна, Дэйв Батиста разорвет контракт с Disney
Поделись

Дэйв Батиста и Грут
Дэйв Батиста и Грут
/Getty Images

Актер Дэйв Батиста, исполняющий роль Дракса в киновселенной Marvel, опять высказался в защиту Джеймса Ганна, с которым Disney прекратила сотрудничество из-за его шуток в Twitter.

Читай также: ТОП-25 супергероев в кино по версии Rolling Stone

Дэйв Батиста обрел широкую известность благодаря Стражам Галактики и его очень сильно задевает то, как студийные боссы поступили с Ганном. Disney могут не использовать сценарий Ганна в работе над третьим фильмом франшизы, который режиссер написал несколько месяцев назад. Батиста заявил, что если со сценарием так и поступят, то он будет вынужден разорвать все контракты со студией и навсегда покинуть киновселенную Marvel. Актер также отмечает то, что Стражи без Ганна – это не Стражи. Люди в социальных сетях с ним соглашаются.

Недавно Курт Рассел высказывался в поддержку Джеймса, а также актеры, исполняющие главные роли в саге, написали письмо, в котором говорится о том, что Ганн очень добрый и заботливый человек. В интернете существуют петиции с просьбой вернуть постановщика и множество текстов в его поддержку. Руководство Disney дало понять, что возвращаться к сотрудничеству с режиссером не собирается, так как его высказывания противоречат ценностям компании.

На данный момент неизвестно, кто станет режиссером следующей части фильма Стражи Галактики.

Ранее сообщалось о том, что Стражи Галактики написали открытое письмо в поддержку Джеймса Ганна

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Дракс Дэйв Батиста Стражи Галактики Джеймс Ганн увольнение Курт Рассел Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь