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Исполнители ролей в фильме "Стражи Галактики" выразили публичную поддержку режиссеру Джеймсу Ганну, опубликовав письмо с подписями. С момента увольнения прошло несколько дней и актерам потребовалось время, чтобы все взвесить.

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В письме говориться о том, что все они хотели бы вернуть Ганна в режиссерское кресло. Актеры уточняют, что никто из них не защищает те публикации режиссера, которые стали скандальными, но, продолжая письмо, они рассказывают о времени, проведенном с ним и в качестве доводов, приводят крайне положительную характеристику обвиненному.

Подписались под письмом все исполнители главных ролей франшизы, в том числе Брэдли Купер, Вин Дизель и, удаливший в поддержку свой аккаунт в Twitter, Майкл Рукер.

"Мы надеемся, что все эти события станут примером для всех нас и помогут осознать огромную ответственность, которая лежит на всех нас, пишущих в интернете. Мы также надеемся, что общество извлечет урок из этой ситуации и в будущем станет внимательнее относиться к собственным словам. И, может быть, со временем мы научимся помогать другим, а не ранить их. Спасибо, что уделили нам время.

Стражи Галактики". - так закончили свое обращение актеры.

Ранее сообщалось о том, что режиссер Джеймс Ганн закончил работу над сценарием Стражей Галактики 3.