Супермен, Люди-Икс, Черепашки-Ниндзя и другие супергерои в списке лучших от издания Rolling Stone

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Росомаха и Профессор Икс, которые попали в данный ТОП /thefando.com

Супергерои уже долгое время являются неотъемлемой частью киноиндустрии и поп-культуры. Во второй половине двадцатого столетия фильмы о людях, спасающих мир становились то хитами, как в случае с Бэтменом и Суперменом, так и неудачными экспериментами, такими как, Мстители или Чудо-Женщина. С самого начала нулевых весь мир увидел фильмы о Людях-Икс и Человеке-пауке, которые создали большой ажиотаж и открыли новую эру супергероев в кино.

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Сегодня существует множество супергеройских франшиз, несколько киновселенных и отдельных сольных фильмов. Таким картинам студии выделяют большие бюджеты и почти всегда они собирают большую прибыль, а некоторые из них входят в список самых кассовых фильмов в истории.

Американский журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг ТОП-25 супергероев в кино, места в котором делят персонажи из вселенных DC, Marvel и множества других.

Некоторых супергероев в разное время исполняли разные актеры, но составители списка включали одного, который составителям списка показался лучшим. Например, из нескольких актеров, игравших Супермена, выбрали Кристофера Рива.

"В рейтинг вошли 50 величайших героев в плащах, а также борющихся с преступностью простых парней, участников Лиги справедливости, Мстителей и не входящих в их число людей в трико, супергероев из вселенной Marvel и вне ее – все звезды, украшающие собой широкие экраны" – комментирует Rolling Stone

ТОП-25 супергероев всех времен:

25. Ворон

24. Судья Дредд (в исполнении Карла Урбана)

23. Нео ("Матрица")

22. Блэйд

21. Тор

20. Профессор Х (в исполнении Патрика Стюарта)

19. Виолетта Парр ("Суперсемейка")

18. Грут ("Стражи Галактики")

17. Валькирия ("Тор")

16. Черная вдова ("Мстители")

15. Скотт Пилигрим

14. Дэдпул

13. Хэллбой

12. Rocketeer

11. Капитан Америка

10. Человек паук (в исполнении Тома Холанда)

9. Железный человек

8. Хелен Парр (Эластика из "Суперсемейки")

7. Человек тьмы

6. Черная пантера

5. Чудо-женщина

4. Дэвид Дан (главный герой фильма "Неуязвимый")

3. Бэтмен (в исполнении Майкла Китона)

2. Супермен (в исполнении Кристофера Рива)

1. Росомаха

Ранее сообщалось о том, что назван лучший супергеройский фильм всех времен.