В сети опубликован новый трейлер сериала Шучу от Showtime, где в главной роль Джим Керри

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Джим Керри в главной роли /Скриншот из трейлера сериала Шучу

Новый сериал от канала Showtime расскажет о детском телеведущем под псевдонимом мистер Пиклз (его играет Джим Керри). Он - настоящая легенда, которая дарит добро и надежду всем детям и делает мир лучше. Его настоящее имя Джефф, а то, что происходит с ним в реальной жизни, отличается от его образа.

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Жизнь начинает расходиться по швам после того, как у него разваливается семья. После осознания того, что работа ему не помогает, у Джеффа начинается серьезный кризис. Справляясь с проблемой, герой придерживается своего кредо - главное всегда улыбаться.

Персонаж Керри и его кризис /Скриншот из трейлера сериала Шучу

Продюсером черной комедии выступил Мишель Гондри, который режиссировал фильм с Керри под названием Вечное сияние чистого разума.

Недавно в сети был опубликован второй трейлер данного сериала, который, к слову, носит название Шучу.

Шучу выйдет на Showtime 9 сентября 2018 года.

Ранее сообщалось о том, что Джим Керри сыграет злодея в фильме о Еже Сонике