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Саша Барон Коэн в образе и Филип ван Клив /Скриншот из шоу Who is America?

О новом шоу скандального и провокационного актера Саши Барона Коэна говорили уже давно. Человек, который создал Бората, сыграл в фильме Диктатор и еще в нескольких неоднозначных проектах, не раз слышал угрозы в свой адрес. Однажды, ему даже пришлось передвигаться с охраной и быть замаскированным, чтобы сохранить свою жизнь.

Кто такая Америка? - таким вопросом задаются создатели нового шоу, которое в июле стартовало на канале Showtime. Целый год Сашу Барона Коэна маскировали и он ездил по стране, чтобы взять интервью у политиков. Так и получилось шоу, которое высмеивает республиканскую партию и сторонников американского президента Дональда Трампа.

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Персонажи Коэна в сериале самые разные и порой абсурдные, но вызывающие улыбку. Здесь и доктор философских наук, который яро верит в теорию заговора, и молодой художник, использующий человеческую жидкость для создания картин, миллиардер Джио Моналдо и даже участник рэп-баттлов. С их помощью Саша обыгрывает самые громкие темы Америки.

Саша Барон Коэн учавствует в рэп-баттле /Скриншот из шоу Who is America?

Например, одна из самых скандальных серий вышла с политиком Джейсоном Спенсером. В этом эпизоде актер заставил республиканца бегать без штанов, чтобы пугать террористов, и заглядывать женщине под паранджу. Сначала Спенсер угрожал Саше Барону, но в результате ушел в отставку, публично извинившись.

Сериал приняли в основном положительно, отметив, что Саша Барон Коэн проделал невероятную работу и с помощью хитростей вывел многих на чистую воду. Он, конечно, не сделал ничего нового, но в который раз показал то, что политика в современном мире абсурдна, а действия Саши в шоу – это ответ на нее.

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