Поделись







Питомцы Бэтмена и Супермена /Скриншот из мультсериала DC Super Pets

Эра фильмов о героях в плащах и масках в самом разгаре. О них выходит по нескольку фильмов в год, бюджеты заоблачные, а кассы еще больше. Многим супергероям нужны напарники, которые поддержат в спасении мира или же просто будут рядом, когда это требуется. И такие есть - это их питомцы. Собаки, кошки и даже коровы.

Читай также: В Сети опубликован трейлер фильма Аквамен от Warner Brothers и DC Comics

Когда их хозяева где-то борются со злодеями или просто далеко, животные тоже продолжают свою супергеройскую деятельность. Казалось бы, что про супергероев пытаются выдумать уже все, что можно, но про храбрых питомцев есть отдельная серия комиксов от издательства DC, которая выходит с 1962 года. На страницах журналов боролись с преступностью Крипто (пес Супермена), морской конек Шторм (Аквамена), Тит (пес сына Бэтмена – Дэмиэна) и множество других. Про них выходили книги для детей, а на канале Cartoon Network была серия короткометражных мультфильмов.

Warner Brothers, которым принадлежат права на использование персонажей издательства DC, объявили, что супер-питомцы получат свой полнометражный мультфильм. За написание сценария взялся Джаред Штерн (сценарист анимационного фильма Лего:Бэтмен).

О датах ничего неизвестно. Ждем новостей!

Ранее сообщалось о том, что британские эксперты назвали лучший супергеройский фильм всех времен