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В Сети опубликован тизер сериала Маньяк с Эммой Стоун

Netflix показали первый рекламный ролик сериала Маньяк с оскароносной Эммой Стоун
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Кадр из тизера сериала
Кадр из тизера сериала "Маньяк"
/Скриншот

На своем YouTube-канале сервис Netflix опубликовал первый тизер сериала "Маньяк". Главные роли исполнили голливудские актеры Джона Хилл и Эмма Стоун, которая в прошлом году получила статуэтку "Оскар" за роль в фильме "Ла-Ла-Ленд".

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В сериале пойдет речь о пациенте психиатрической больницы, который живет в выдуманном мире, и о новой сотруднице этой лечебницы. Над героями проводят фармацевтический эксперимент, в ходе которого все пойдет не так, как запланировано.

Сериал выполнен в жанре черной комедии и футуристических фильмов. Режиссером картины стал Кэри Фукунага ("Настоящий Детектив"). Весь сериал выйдет на Netflix 21 сентября этого года.

Ранее сообщалось о 12 сериалах, которые нельзя пропустить в 2018 году.

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