Поделись







Кадр из тизера сериала "Маньяк" /Скриншот

На своем YouTube-канале сервис Netflix опубликовал первый тизер сериала "Маньяк". Главные роли исполнили голливудские актеры Джона Хилл и Эмма Стоун, которая в прошлом году получила статуэтку "Оскар" за роль в фильме "Ла-Ла-Ленд".

Читай также: Первый взгляд. Опубликованы кадры сериала Маньяк с Эммой Стоун и Джона Хиллом

В сериале пойдет речь о пациенте психиатрической больницы, который живет в выдуманном мире, и о новой сотруднице этой лечебницы. Над героями проводят фармацевтический эксперимент, в ходе которого все пойдет не так, как запланировано.

Сериал выполнен в жанре черной комедии и футуристических фильмов. Режиссером картины стал Кэри Фукунага ("Настоящий Детектив"). Весь сериал выйдет на Netflix 21 сентября этого года.

Ранее сообщалось о 12 сериалах, которые нельзя пропустить в 2018 году.