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Джона Хилл и Эмма Стоун снялись в главных ролях /Netflix

В сети опубликовали первые кадры из сериала Маньяк с Эммой Стоун и Джона Хиллом в главных ролях. Проект разработан для стиминговой платформы Nеtflix.

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Предстоящий ситком в жанре черная комедия основан на норвежском одноименном сериале 2014 года. Он рассказывает о фантазиях мужчины, запертого в психиатрической больнице.

Кроме Стоун и Хилла в фильме появятся также Джастин Теру, Салли Филд, Аралин Андерсон и Соноя Мидзуно.

Режиссером и сценаристом выступил Кэри Фукунага, который в этом году также представит сериал Алиенист. Среди продюсеров - Майкл Шугар (В центре внимания, Призрачная красота, Пятая власть). Премьера сериала ожидается в 2018 году на Netflix.

/Netflix

/Netflix

/Netflix