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Кладбище домашних животных. Сценаристы обещают самый жуткий хоррор по Кингу

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Кадр из фильма 1989 года
Кадр из фильма 1989 года

Сценарист фильма Кладбище домашних животных Джефф Булер обещает самый жуткий хоррор когда-либо снятый по книгам Кинга.

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«Когда мы с режиссером впервые провели переговоры, то нашли общий язык в намерении вернуться к исходному материалу, чтобы воссоздать все ключевые сцены и идеи, которые Стивен Кинг вложил в произведение. Мы хотим рассказать действительно обоснованную, ориентированную на персонажа и психологически ужасную версию Кладбища домашних животных, которая, по моему убеждению, является самой страшной книгой, которую когда-либо писал Кинг», - рассказал Булер.

Напомним, что в центре сюжета - доктор, который перевозит свою семью в провинциальный город. Позже они обнаруживают, что живут рядом с кладбищем домашних животных, которое в свою очередь расположено на месте древнего погребения. Дальнейшие драматические события заставят главного героя пожалеть о переезде.

На главную роль утвердили актера Джейсона Кларка, известного по фильмам Эверест и Самый пьяный округ в мире. Среди постановщиков числятся Кевин Колш и Деннис Уидмайер, создатели фильма ужасов Глаза звезды. Дата выхода фильма пока неизвестна.

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