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Вышел полный трейлер сериала

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Телеканал Hulu выпустил трейлер сериала Касл-Рок по мотивам произведений Стивена Кинга. В центре сюжета вымышленный городок Касл-Рок в штате Мэн, где происходят жуткие события. Известно, что в сериале будут фигурировать персонажи из других произведений писателя.

В главных ролях снялись: Андре Голланд (Больница Никербокер и Лунный свет), Билл Скарсгорд (Оно), Мелани Лински (Информатор) и другие. Режиссером выступил Джей Джей Абрамс. Релиз запланирован на лето 2018 года.