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Селин Дион записала саундтрек к Дэдпулу 2 /кадр из видео

Канадская певица Селин Дион сняла влип на песню Ashes, которая стала саундтреком к фильму Дэдпул 2.

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В клипе певица поет на сцене пустого театра, в то время как сам герой танцует на сцене. Также, в клип вошли кадры из предстоящего фильма.

В конце ролика Дэдпул критикует выступление певицы, в то время как она принимает его за Человека-паука.

Напомним, что премьера фильма состоится 18 мая.