От создательницы Декстера и Джессики Джонс

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Новый фильм снимет женщина /Paramount Pictures.

Впервые за всю историю франшизы, новый Стартрек снимет женщина. Режиссером четвертой части станет С. Дж. Кларксон.

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Режиссер С. Дж. Кларксон работала над несколькими эпизодами сериалов Декстер, Оранжевый – хит сезона, Джессика Джонс и Защитники.

Авторами сценария новой части стали Джей Ди Пейн и Патрик Маккей, которые ранее работали над фильмом Стартрек: За пределами Вселенной. Продюсером выступит Дж. Дж. Абрамс.

Напомним, что ранее студия Paramount подтвердила выход двух фильмов вселенной Стартрек.