Paramount работает над двумя фильмами Стартрек
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Студия выпустит два фильма Стартрек/Paramount Pictures.
Кинокомпания Paramount подтвердила выход двух фильмов вселенной Стартрек во время пресс-конференции на CinemaCon.
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По словам главы компании Джима Янопулоса, над одним из фильмов будет работать Квентин Тарантино. Сценаристом выступит Марк Л. Смит, написавший Легенда Хью Гласса, а продюсером – Джей Джей Абрамс.
Напомним, что последний фильм Стартрек: Бесконечность вышел в 2016 году. Кассовые сборы не удовлетворили студию, поэтому будущее франшизы находилось в подвешенном состоянии.