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Мультфильм Побег из курятника получил продолжение

От создателей первого мультфильма
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Культовый мультфильм получил сиквел
Культовый мультфильм получил сиквел

Знаменитый мультфильм Побег из курятника, вышедший в 2000 году, получил сиквел. Производством займется режиссер Сэм Фелл, снявший мультфильмы Паранорман и Смывайся.

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Сообщается, что над сценарием работает Кэри Киркпатрик и Джон О'Фэррелл, написавшие первую часть истории. Продюсером выступит Пол Кьюли, который ранее работал над Барашком Шон.

Напомним, что Побег из курятника рассказывает рассказывал о тяжелой жизни куриц на ферме злобной миссис Туиди, которые жили в постоянном страхе быть съеденными до тех пор, пока на ферме не появился бойкий американский петух Рокки. 

В мировом прокате картина собрала 225 млн долларов. Кроме того, мультфильм был номинирован на премии ВAFTA, Гойя, Сатурн и Золотой глобус. 

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