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Мишель Пфайффер сыграет королеву /EPA/UPG

Актриса Мишель Пфайффер присоединилась к актерскому составу сиквела Малефисента. Пфайффер сыграет королеву.

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Любые подробности сюжета пока держатся в секрете. Отмечается, что к своим ролям вернутся Анджелина Джоли и Эль Фэннинг. Главного злодея сыграет Эд Скрейн, известный по роли Фрэнсиса Фримена в фильме Дэдпул.

Режиссером выступит Хоаким Роннинг, снявший пятую часть Пиратов Карибского моря и фильм Бандитки. Среди сценаристов Джез Баттеруорт (Грань будущего, 007: Спектр) и Линда Вулвертон (Малефисента, Король лев).

Напомним, что первый фильм Малефисента вышел в 2014 году и собрал 758,5 млн долларов в мире.