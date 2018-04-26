Рами Малек в роли Меркьюри. Появились первые кадры фильма Богемная рапсодия.

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Реми Малек сыграл Фредди Меркьюри /Instagram/ 20thcenturyfox

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Студия 20th Century Fox опубликовала первые кадры из биографического фильма Богемная рапсодия. Кинолента посвящена жизни Фредди Меркьюри – лидеру группы Queen.

На одном из кадров группа предстает в полном составе на стадионе Уэмбли с шоу Live Aid в 1985 году. На втором – запечатлены Фредди Меркьюри и гитарист Брайан Мэй.

Публикация от 20th Century Fox (@20thcenturyfox) 26 Апр 2018 в 12:14 PDT

Публикация от 20th Century Fox (@20thcenturyfox) 26 Апр 2018 в 12:15 PDT

В главных ролях снялись: Рами Малек, Майк Майерс, Джозеф Маццелло, Эйдан Гиллен. Режиссером выступил Декстер Флетчер, снявший Карты, деньги, два ствола.

В мировой прокат фильм должен выйти 2 ноября 2018 года.