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Фильм обещает быть по-настоящему страшным /New Line Cinema

Режиссер Андрес Мушьетти, который работает над сиквелом хоррора Оно, поделился подробностями предстоящего фильма на конференции CinemaCon.

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Сиквел будет называться Оно: Часть 2. Он станет экранизацией второй части романа Стивена Кинга, в которой уже взрослые члены Клуба неудачников возвращаются в Дерри и вновь сталкиваются с ужасным клоуном Пеннивайзом. «Фильм станет более страшным и напряженным», - отметил режиссер.

В фильме снимутся юные актеры, сыгравшие в первой части. Сцены с их участием станут флешбэками. Также, ранее сообщалось, что Джессика Честейн снимется в роли Беверли, Джеймс Макэвой появится в роли Билла, а Билл Хейдер – в роли Ричи. Также, в роли Пеннивайза вернется Билл Скарсгард.

Работа над фильмом стартует 18 июня в Торонто и продлится до ноября. Выход фильма запланирован на 2019 год.