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Сиквелу дали зеленый свет /Universal Pictures

Компания Universal аоделилась информацией о сиквеле фильма Doom, снятого по одноименной компьютерной игре.

Несмотря на то, что первый фильм провалился в прокате и даже не смог окупить затраты на производство, сиквелу дали зеленый свет. За его съемки будет отвечать Universal 1440 Entertainment. Правда, фильмы этой студии не выходят в прокат в кинотеатрах, поэтому искать новый фильм придется на DVD или Blu Ray. Также сообщается, что проект может заинтересовать Netflix.

Кому достанется режиссерское кресло все еще неизвестно. Актерский состав тоже не утвержден, однако одну из главных ролей сыграет Нина Бергман.

Напомним, что сюжет первого фильма рассказывает о морских пехотинцах отправившихся на планету Марс из-за поступившего с находящегося на её поверхности исследовательского центра, сигнала бедствия, причиной которому послужили эксперименты с хромосомами людей, результатом которых стали мутации персонала центра.