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Об Элтоне Джоне снимут биографический фильм

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Об Элтоне Джоне снимут биографическую ленту
Об Элтоне Джоне снимут биографическую ленту
/EPA/UPG

Студия Paramount снимет биографический фильм об Элтоне Джоне. В роли легендарного музыканта снимется Тэрон Эджертон.

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Фильм под названием Человек-ракета (Rocketman) расскажет о юных годах Реджиналда Кеннета Дуайта (настоящее имя Элтона Джона). В 17 лет он бросил Королевскую Академию музыки и организовал собственную группу и пробовал свои силы в различных популярных коллективах.

Сценарий к фильму написал Ли Холл (Виктория и Абдулл). Режиссером выступит Декстер Флетчер (Дикий Билл).

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