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Николас Кейдж займется режиссурой /EPA/UPG

Голливудский актер Николас Кейдж заявил о желании завершить актерскую карьеру через 3-4 года. Он намерен заняться режиссурой и продюсированием.

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Одном из интервью Кейдж рассказал: «Я люблю играть, я люблю быть в кадре, но я планирую заниматься этим еще несколько лет, после чего я хочу сосредоточиться на режиссуре». Для этого у актера есть все возможности, ведь несколько лет назад он основал кинокомпанию Saturn Films, которая занимается производством всех фильмов с участием Кейджа в данное время.

Отметим, что в этом году выйдут три фильма с участием Николаса Кейджа: зеркало, Бюро человечности и Мэнди.