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Сергей Жадан получил премию /facebook/zac efronСергей Жадан

Роман Сергея Жадана Интернат получил премию Лейпцигской книжной ярмарки в Германии.

Жюри ярмарки отметили перевод книги на немецкий язык, над которым работали Сабине Штер и Юрий Дуркот. Роман вышел в переводе в 2017 году.

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Книга рассказывает о событиях на Донбассе в январе 2015. Главный герой Паша, учитель одной из школ, наблюдает, как линия фронта неуклонно приближается к его дому. Происходит так, что он вынужден эту линию пересечь. Чтобы потом вернуться обратно. И для этого ему нужно определиться, на чьей стороне его дом.

Как прокомментировал Сергей Жадан, для многих европейцев эта война уже давно забыта. “Важно о ней напоминать. Везде и всюду. Нельзя забывать о той борьбе, которая уже четыре года продолжается в Украине, о борьбе, которая, по большому счету, и держит сегодняшнюю Европу, со всем ее культурным наследием и литературными премиями”, - отметил Жадан.