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Энн Эпплбаум получила престижную литературную премию /EPA/UPG

Американо-британская журналистка и писательница Энн Эпплбаум была удостоена престижной премии Гелбера за книгу Красный голод: война Сталина против Украины.

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Как рассказала глава жюри Дженния Штайн, книга Эпплбаум – это поразительная история голодомора со стороны советского руководства в Украине. Прекрасно написанная история рассказывает о том, что любой голодомор не может быть результатом одних лишь природных проблем.

Премия Лайонела Гелбера основана канадским дипломатом в 1989 году. Ее присуждают за лучшую книгу на английском языке, которая поднимает важные международные вопросы.