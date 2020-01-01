Кинопремьеры недели: Зомби-экшен, Рассел Кроу и Богемская Рапсодия

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Кинопремьеры недели /Flickr

Премьер в июле было совсем немного, но все же список фильмов, которые можно посмотреть на экране был и остается достаточно большим. Последние ленты второго месяца лета уже вышли в прокат, а среди них есть как новинки, так и те, что уже выходили в кино.

Неистовый

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Новый триллер с Расселом Кроу о человеке, который оказался разозлен поведением на дороге одной девушки. Ему терять нечего, поэтому он решает сделать все, лишь бы отомстить ей за это.

Поезд в Пусан

Нашумевший зомби-экшен, начавшийся с того, как маленькая девочка отправляется на поезде в Пусан к своей маме. Но по пути выясняться, что в стране появился опасный и загадочный вирус, поэтому пассажирам придется бороться за выживание.

Богемская Рапсодия

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Оскароносная лента о легендарном солисте группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь показан его путь, начиная от становления и попадания в коллектив музыкантов, и заканчивая его личной жизнью, злоупотреблением наркотиками и тем самым грандиозным концертом на LiveAid.

Ночной портье

Барт работает ночным портье в отеле. Из-за аутизма ему сложно общаться с людьми, поэтому он наблюдает за ними через камеры. Но однажды он становится свидетелем убийства и одновременно подозреваемым. Его оправдывают, но вскоре выясняется, что ситуация может повториться вновь.

Секрет

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Главная героиня воспитывает в одиночку троих детей после смерти мужа. Однажды по их местности прошел ураган, разрушивший часть их дома. И на помощь приходит один мужчина, который быстро помогает им и становится другом семьи.

Ранее сообщалось о том, что Джон Траволта завершит карьеру в кино