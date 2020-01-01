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От создателей Мстителей: Вышел трейлер боевика Эвакуация с Крисом Хемсвортом

Ленту спродюсировали режиссеры финальных Мстителей
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Эвакуация
Эвакуация
/Скриншот из трейлера

Netflix опубликовали первый трейлер боевика Эвакуация, в котором главную роль сыграл Крис Хемсворт. Продюсерами ленты стали Энтони и Джо Руссо, снявшие финальных Мстителей.

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Сюжет расскажет о том, как сын одного международного преступника был похищен его конкурентами, став пешкой в большой войне. Освободить его было поручено наемнику Тайлеру Рэйку, для которого смертельная миссия - лучшее, что может произойти с ним.

Выход фильма Эвакуация состоится 24-го апреля на стриминговом сервисе Netflix.

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