Чаку Норрису - 80: ТОП-5 лучших фильмов с легендой боевиков

Поделись







Чак Норрис /Flickr

Сегодня, 10 марта, легендарный голливудский актер, мастер боевых искусств, звезда культовых боевиков и главный герой популярных интернет-мемов Чак Норрис отметил свой юбилей - ему исполнилось 80 лет.

Начать карьеру в кино Норрису помог знаменитый актер Стив Маккуин, а первую свою серьезную роль он сыграл в Пути Дракона вместе с Брюсом Ли. С тех его творческий путь был только насыщенным, а со временем он стал культовой кинозвездой и практически бессмертным киногероем. Именно благодаря его ролям в боевиках в интернете появилась масса мемов (шуточных картинок) о нем самом. В последний раз Чак появлялся в большом кино в Неудержимых 2 в 2012-ом году, однако в будущем, вероятно, зрители его еще увидят на больших экранах.

Чак Норрис /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 лучших фильмов с Чаком Норрисом.

Одинокий волк МакКуэйд (1983)

Читай также: ТОП-5 драйвовых боевиков о крутых парнях

Главный герой - крутой рейнджер, которого ненавидят и бандиты, и шеф полиции. Все дело в его стиле одиночки, но однажды у него появляется напарник, вместе с которым он должен противостоять мафии контрабандистов. Ко всему этому, преступники похищают его дочь, а сам он находит любовь своей жизни.

Без вести пропавшие (1984)

После войны во Вьетнаме больше двух тысяч солдат числились пропавшими без вести. По слухам, они были в лагерях в нечеловеческих условиях. И чтобы это проверить был отправлен специальный отряд во главе с полковником Брэддоком, который и сам хлебнул горя в тех местах.

Неудержимые 2 (2012)

Читай также: ТОП-5 захватывающих боевиков про наемных убийц

Знаменитый звездный боевик о команде неудержимых, которые получают новое задание - доставить некий кейс из разбившегося самолета в Албании. Но это дело заиграет новыми красками, когда на героев откроют охоту террористы.

Око за око (1981)

Полицейский Шон Кейн решил уйти в отставку после гибели напарника, но убийство подруги его покойного товарища вынудило его начать собственное расследование. Все дело в том, что она была тележурналисткой, которая пыталась раскрыть преступный мир, где были повязаны гонконгские триады и правоохранительные органы.

Путь дракона (1972)

Читай также: ТОП-5 шикарных боевиков с легендарным Брюсом Ли

Первая большая лента с Чаком Норрисом, где главную роль сыграл легендарный Брюс Ли, а вот тот, о ком данная подборка, предстал здесь перед зрителем в качестве злодея. Но именно в этой отличной ленте можно увидеть, какое боевое мастерство демонстрировал актер.

Ранее сообщалось о том, что Дэниэлу Крэйгу исполнилось 52 года