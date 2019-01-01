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Криминал и экшен: Вышел новый трейлер Джентльменов от Гая Ричи

Лента выйдет в прокат в начале 2020-го
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Джентльмены
Джентльмены
/Flickr

Талантливый британский режиссер Гай Ричи, поработавший на поприще фэнтези и диснеевской сказки, вернулся к своим истокам с новым криминальным боевиком Джентльмены, который обзавелся вторым официальным трейлером.

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Новая лента от Ричи расскажет об американце, который построил бизнес по торговле марихуаной в Лондоне. Теперь он хочет отойти от дел и выйти из игры. Но его окружение начинает безжалостную борьбу, решая, кто же займет его место.

Криминальный боевик Джентльмены выйдет в украинский прокат 30-го января 2020-го года.

Ранее сообщалось о том, что появились фото со съемок нового боевика Гая Ричи

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