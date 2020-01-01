Дурнев и Alyona Alyona оценили легендарный ресторан украинской кухни

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Дурнев и Alyona Alyona /instagram.com/alyona.alyona.official/

В Сети вышел новый выпуск развлекательного шоу Еда Дурнева от блогера и шоумена Алексея Дурнева. На этот раз гостьей проекта стала украинская рэперша Alyona Alyona.

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В свежем ролике знаменитости попробовали еду из популярного ресторана украинской кухни Пузата Хата. Они заказали множество блюд, в том числе борщ, вареники, котлеты, биточки, салаты, блинчики, сырники и торт. Однако, в отличие от прошлых выпусков, это заведение получило от Дурнева и его гостьи более высокие оценки, а также положительные отзывы.

Шестой выпуск шоу Еда Дурнева набрал 355 тысяч просмотров и 20 тысяч лайков на YouTube.

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