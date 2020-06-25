Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем в рамках шоу Comment Out

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Гарик Харламов и Кристина Асмус /instagram.com/asmuskristina/

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус, о котором они совсем недавно сообщили в Instagram, оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out. Об этом рассказал его ведущий Владимир Маркони в интервью изданию Комсомольская Правда.

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"Разумеется, они участвовали в проекте! И здорово, что этот веселый розыгрыш и дружеская подколка так интересно взбудоражила медийное пространство", - заявил он. - "В нашем последнем раунде, когда в игре ничья, мы бросаем монетку, но в этот раз мы решили, что они должны выполнить одно наказание на двоих".

По словам Маркони, выпуск выйдет в июле, однако он предупредил, что Харламов и Асмус - хорошие актеры, поэтому, наверняка, будут долго отрицать сказанные им слова.

Чуть позже Гарик Харламов прокомментировал это заявление в видеоролике на своей странице, где все опроверг. Однако запись вскоре он удалил, опубликовав новую.

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"Мы не участвовали с Кристиной ни в каком шоу и наш развод не является никаким пиаром или хайпом. История о том, что мы якобы участвовали в шоу Каминг Аут является абсолютным враньем. Это станет ясно очень скоро, поскольку было заявлено, что вы ее увидите в июле. Не увидите", - написал комик.

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Напомним, шоу Comment Out выходит на YouTube-канале Чикен Карри, и в нем участвуют разные звезды, которые должны либо писать острые комментарии другим селебрити, либо выполнить задания от ведущих, которые зачастую оказываются постыдными.

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