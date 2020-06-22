"Такое бывает": Гарик Харламов и Кристина Асмус решили развестись

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Харламов и Асмус /instagram.com/garikkharlamov/

Знаменитый шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов и его супруга Кристина Асмус официально разводятся. Об этом они сообщили на своих страничках в Instagram.

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По словам экс-возлюбленных, они решили разойтись уже давно, однако на сообщали об этом. Они также останутся друзьями, будут совместно растить дочь, а кроме этого, подчеркнули, что ни у кого не появилось других партнеров, а также это не связано со скандалом из-за фильма Текст.

"Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того, как это стало мейнстримом. Мы расстаемся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью", - написала Асмус.

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"Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой я надеюсь всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы безусловно остаёмся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные 8 лет. Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни - за нашу дочку. Конечно, начнутся спекуляции, но я сразу хочу прояснить, что ни пандемия, ни фильм Текст, ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Так случается в жизни. Такое бывает. Но мы навсегда останемся близкими людьми, и мы расстаемся друзьями, с большим уважением друг другу.

Сейчас идет бракоразводный процесс. Это непростой период для всех нас, поэтому я прошу прессу не беспокоить меня, Кристину и всех наших близких", - рассказал, в свою очередь, Гарик Харламов в Instagram.

Напомним, что это был второй брак Харламова. С первой женой Юлией он разорвал отношения, начав роман с Асмус. В 2013-он они поженились, а спустя год у них родилась дочь Анастасия.

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