Переключиться на мобильную версию

На Бали погибла 18-летняя блогер-миллионерша Настя Тропицель

Девушка разбилась в ДТП
Поделись

Настя Тропицель
Настя Тропицель
/instagram.com/nastyatropi

Популярная российская Instagram-блогерша Настя Тропицель трагически погибла на острове Бали в ДТП, разбившись на мотоцикле. Ей было 18 лет. О смерти сообщила ее мать в соцсетях.

"К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить. Мама", - гласит подпись в последней публикации на странице Тропицель.

Читай также: Звезда K-Pop Йохан умер в 28 лет при таинственных обстоятельствах

"Настя не виновата. Она не превышала скорость. То, что случилось, - вероятность 1 к 1 000 000", - сообщил бойфренд погибшей, заявивший, что она ехала на скорости 80-100 км/час. По его словам, причиной стал вобблинг мотоцикла (возникновение быстрых колебаний переднего колеса - прим. ред.).

Настя Тропицель вела свой блог в Instagram, на котором рассказывала о своей жизни, а также о заработке денег в интернете. Миллионершей она стала в 15 лет. На ее страницу было подписано более одного миллиона человека.

Ранее сообщалось о том, что умер знаменитый актер Михаил Кокшенов

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Настя Тропицель умерла Настя Тропицель погибла умерла смерть ДТП разбилась в ДТП на Бали Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь