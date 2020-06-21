На Бали погибла 18-летняя блогер-миллионерша Настя Тропицель

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Настя Тропицель /instagram.com/nastyatropi

Популярная российская Instagram-блогерша Настя Тропицель трагически погибла на острове Бали в ДТП, разбившись на мотоцикле. Ей было 18 лет. О смерти сообщила ее мать в соцсетях.

"К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить. Мама", - гласит подпись в последней публикации на странице Тропицель.

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"Настя не виновата. Она не превышала скорость. То, что случилось, - вероятность 1 к 1 000 000", - сообщил бойфренд погибшей, заявивший, что она ехала на скорости 80-100 км/час. По его словам, причиной стал вобблинг мотоцикла (возникновение быстрых колебаний переднего колеса - прим. ред.).

Настя Тропицель вела свой блог в Instagram, на котором рассказывала о своей жизни, а также о заработке денег в интернете. Миллионершей она стала в 15 лет. На ее страницу было подписано более одного миллиона человека.

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