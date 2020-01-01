Звезда K-Pop Йохан умер в 28 лет при таинственных обстоятельствах

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Йохан /instagram.com/yohanee0416/

Южнокорейский певец Йохан (Yohan), который является звездой K-Pop-музыки и участников группы TST (ранее - Top Secret) скончался в возрасте 28 лет. Об этом сообщает издание The Sun.

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О смерти артиста сообщили его родители, однако причины и обстоятельства они решили утаить. В данный момент тело Йохана находится в одной из больниц Сеула, а уже 18-го июня его похоронят.

Стоит отметить, что это уже пятый случай смертей южнокорейских K-Pop-исполнителей за последний год.

Ранее сообщалось о том, что умер знаменитый актер Михаил Кокшенов