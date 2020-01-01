Джоан Роулинг бесплатно опубликует новую книгу: Где почитать

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Джоан Роулинг /Getty Images

Знаменитая британская писательница Джоан Роулинг, подарившая миру историю Гарри Поттера, начала публиковать новую книгу бесплатно в Сети. Она называется Икабог.

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Как рассказала сама Роулинг, Икабог - это сказка о правде и злоупотреблении властью. Сюжет разворачивается в вымышленном месте, а сама история никак не связана с Гарри Поттером. Примечательно, что книга была написана несколько лет назад, однако писательница решила заняться взрослой литературой, сделав паузу на сказках, которая продлилась до недавних пор.

Книга Игабог публикуется на специальном сайте TheIckabog.com, где ее можно прочесть бесплатно (пока только на английском языке). В данный момент уже доступно два раздела, а остальные будут публиковаться каждую среду до 10-го июля.

Печатная версия Икабога вместе с аудиокнигой выйдут в ноябре 2020-го. Весь гонорар за книгу Джоан Роулинг пообещала пожертвовать людям, которые пострадали от коронавируса.

Напомним, что последним вышедшим фильмом по книгам Джоан Роулинг стали Фантастические Твари: Преступления Грин-де-Вальда. Писательница также выступила одной из сценаристок картины.

Ранее сообщалось о том, что фанатам Гарри Поттера заплатят за просмотр всех частей фильма