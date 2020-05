Стефани Майер выпустит новую часть культовой саги Сумерки

Писательница Стефани Майер, которая является автором серии книг Сумерки, анонсировала новую книгу из серии. Она называется Солнце полуночи и выйдет уже 4-го августа 2020-го. Об этом она рассказали в эфире шоу Good Morning America.

JUST IN: 15 years after the first novel in the “Twilight” saga was released, author Stephenie Meyer is bringing readers back to Forks, Washington, with her new book, “Midnight Sun.” Find the details here: https://t.co/IHD4UfAkkI pic.twitter.com/ZY3ZqnBahG