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Стефани Майер выпустит новую часть культовой саги Сумерки

Книга получила название Солнце полуночи
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Сумерки
Сумерки
/Flickr

Писательница Стефани Майер, которая является автором серии книг Сумерки, анонсировала новую книгу из серии. Она называется Солнце полуночи и выйдет уже 4-го августа 2020-го. Об этом она рассказали в эфире шоу Good Morning America.

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Известно, что еще в 2008-ом незаконченный черновик был нелегально опубликован в интернете. Теперь же Майер доделала роман и готова его выпустить. В нем она пересказала события первой части, но уже не от лица Беллы Свон, а от имени вампира Эдварда Каллена, которого в экранизации сыграл Роберт Паттинсон.

Ранее сообщалось о том, что на Reddit опубликовали список лучших фильмов всех времен

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Сумерки сага продолжение саги Стефани Майер Солнце полуночи Все теги
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