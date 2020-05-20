"Всегда влюблена": Памела Андерсон устроилась работать на порносайт

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Памела Андерсон /Getty Images

Популярная американская модель и актриса Памела Андерсон получила должность креативного директора в проекте, являющегося частью сайта для взрослых под название LifeJasmin. В нем она будет вести дискуссии с людьми на разные темы, включая сексуальные отношения. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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"Мне нравится концепция, идея объединить людей и предоставить им площадку, где они могут говорить с экспертами на любые темы. И это прямое общение глаза в глаза, новый уровень социальных медиа", - подчеркнула Андерсон.

Она также опубликовала эротическое фото, добавив небольшую подпись: "Всегда влюблена и в то же время всегда с разбитым сердцем. Счастье. Печаль. Меланхолия".

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