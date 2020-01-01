Как отреагировали соцсети на нового гостя в шоу вДудь

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вДудь /Скриншот с YouTube

На YouTube вышел новый выпуск популярного шоу вДудь с журналистом Юрием Дудем. На этот раз гостем, давшим интервью, стал актер Павел Деревянко.

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В ходе полуторачасового интервью Павел рассказал о своих ролях, о том, как он плакал от мультфильмов студии Pixar, о своем доме, о пафосе, о депрессии, о встрече с Путиным, об отказе стать доверенным лицом, а также о об обмороке на сцене. Кроме этого, Деревянко ответил на вопросы о фильмах Гитлер Капут и Ржевский против Наполеона, об отказе играть геев, о том, колол ли он ботокс, о вечеринках, любви, заработке и наркотиках.

Некоторые комментаторы воздержались от оценки выпуска, однако другие похвалили его, назвав приятным, похвалил и самого Деревянко. Однако многие зрители отметили, что интервью получилось чересчур прямолинейным и неискренним, а Павла раскритиковали за его роли и фильмы, в которых он снимается. Помимо этого, комментаторам также не пришлась по душе работа самого Дудя, который, по их словам, вел себя слишком высокомерно.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Новый выпуск шоу вДудь с Павлом Деревянко за сутки посмотрели более 2 миллионов раз, поставили 102 тысячи лайков и 9 тысяч дизлайков. Ролик также попал в тренды украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Юрий Дудь опубликовал выпуск о Кремниевой долине