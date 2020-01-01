Как отреагировали соцсети на новую гостью шоу вДудь

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вДудь /Скриншот с YouTube

В Сети появился новый долгожданный выпуск шоу вДудь с Юрием Дудем. Гостьей проекта в этот раз стала популярная российская актриса украинского происхождения Ирина Горбачева.

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За более, чем полтора часа, Ирина рассказала Дудю о своем чувстве юмора, о людях, которые ее окружают, о своих амплуа, о фильме Аритмия, о деятельности в Instagram, о рекламных предложениях, а также об отношениях и сложностях, через которые она проходила с бывшим мужем. Кроме этого, Горбачева ответила на вопросы про лучших актеров, про отношения со своей семьей, про своего учителя, про артистов и политику, про поддержку Владимира Зеленского, о своих комплексах, о проблеме с насилием и о режиссерах.

В комментариях зрители сразу же подчеркнули, что Дудь сделал интервью с женщиной, не зацикливаясь на сексе, а также выразили свою любовь и восхищение самой гостьей. Также подписчики написали, что это интервью может заменить лекцию по психологии, и просто похвалили сам выпуск. Кроме этого, некоторые напомнили, что юморист, которого Ирина вспомнила в ходе разговора - это один из участников театра Воробушек, участвовавшего в Лиге Смеха.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Новый выпуск шоу вДудь с Ириной Горбачевой за сутки набрал более 2,5 миллионов просмотров, а также попал в тренды украинского YouTube.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

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