Как отреагировали соцсети на новый выпуск шоу вДудь

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вДудь - Как устроена IT-столица мира /Скриншот с YouTube

На YouTube появился новый выпуск популярной программы вДудь с Юрием Дудем. На этот раз трехчасовой ролик не снят в стиле стандартного интервью, а был посвящен IT-столице мира - Кремниевой долине.

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В новом эпизоде вДудя поведали о том, как работает инвестфонд, как зарабатывают миллионы долларов в 21 год, об офисах Google, о людях из разных уголков мира, которые приехали работать в Кремниевую долину, а также о стартапах в гаражах, заработках, экономике, профессорах в университетах и проблемах в Долине. Также в выпуске Юрий Дудь взял интервью у нескольких людей из России, работающих там, которые рассказали про то, как купить акции Google, про поиск денег, про создание различных приложений и про выигрышные и проигрышные ситуации из-за пандемии коронавируса.

В комментариях зрители написали о том, что посмотрели трехчасовой ролик на одном дыхании, и предрекли ему стать самым популярным на канале. Некоторые сообщили, что выпуск заставил их о многом задуматься, а также назвали видео лучшим, что сейчас есть о Кремниевой долине, так как в нем все ясно и показано с разных сторон.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Выпуск шоу вДудь - Как устроена IT-столица мира за сутки набрал более 2,7 миллионов просмотров на YouTube, а также попал в украинские тренды.

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