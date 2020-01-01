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BadComedian резко раскритиковал российский фильм о победе во Второй Мировой

Блогер-кинокритик выпустил новый видеообзор
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BadComedian
BadComedian
/Скриншот с YouTube

Популярный YouTube-блогер и кинокритик Евгений Баженов, он же BadComedian, выпустил свежий ролик на своем канале. В этот раз объектом критики стала новая российская картина На Париж, рассказывающая о солдатах Красной армии после победы во Второй мировой войне.

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В своем видеообзоре Баженов выразил недовольство тем, какими показаны сами солдаты и их поступки в фильме. В частности, он обратил внимание, что герои постоянно употребляют алкоголь. Он раскритиковал игру актеров, сюжет, сценарий, съемку и прочие составляющие фильмы. Кроме этого, по словам критика, фильм получился пошлым и неуважительным. Примечательно, что в ролике отключена монетизация, а сам BadComedian призвал не помогать ему деньгами за данный обзор, а просто попросил посмотреть то, то снимается в РФ на День победы.

Ролик BadComedian о фильме На Париж набрал 6,7 миллионов просмотров на YouTube, 727 тыс лайков и 11 тыс дизлайков, попав на 8-ое место в трендах.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что новый клип Тимати и Лепса раскритиковали на YouTube

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BadComedian Евгений Баженов критик критика раскритиковал На Париж тренды YouTube Все теги
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