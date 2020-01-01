"Обожаю Киев": Екатерина Варнава рассказала о запрете въезда в Украину

Поделись







Екатерина Варнава /instagram.com/kativarnava

Популярная телеведущая и звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава, которая вместе с Сергеем Притулой вела украинскую передачу Кто сверху? (Хто зверху?), дала интервью Ксении Собчак в программе Осторожно, Собчак. Одной из тем разговора стал запрет на ее въезд в Украину.

Читай также: В Украине запретили пять фильмов: Один из них с участием Зеленского

"Меня принуждали не ездить в Украину, когда начался Майдан и война. Вопреки всему я поехала, я безумно любила Украину. Я обожаю Киев, я хотела купить там квартиру, во Львове живут родственники, всегда я напрямую была связана с Украиной", - призналась ведущая.

Она также дополнила, что Новый канал, на котором она работала, продолжает судиться с СБУ, дабы отменить действующий запрет. Кроме этого, она отметила, что причину ей никто не объяснял, сама она не была на Крымском фестивале, а аннексированный полуостров посещала из-за запланированных гастролей, которые состоялись за месяц до принятия закона.

Екатерина добавила, что в Крым ездить пока что не собирается. "Я хочу, чтобы решилась эта проблема. Я каким-то образом оказалась врагом народа Украины, я человек, который представляет опасность для национальной безопасности Украины", - подытожила ведущая.

Ранее сообщалось о том, что режиссер скандального фильма ДАУ дал большое интервью Ксении Собчак