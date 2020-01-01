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Режиссер скандального фильма ДАУ дал большое интервью Ксении Собчак

Илья Хржановский стал гостей в шоу Осторожно, Собчак
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Осторожно, Собчак!
Осторожно, Собчак!
/Скриншот с YouTube

Вслед за выходом в онлайн скандального фильма-проекта ДАУ, на создателей которого Прокуратура Украины уже завела уголовные дела, в Сети появилось и интервью с его режиссером Ильей Хржановским. Его он дал журналистке Ксении Собчак на шоу Осторожно, Собчак.

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В ходе почти двухчасового выпуска Хржановский рассказал о себе, о карантине, о том, почему он считает себя самым быстроснимающим, о начале съемок Дау, его бюджете, политиках и других людях, которые в нем снялись, о работе на съемочной площадке проекта, сексе и насилии в фильме, и последствиях этого. Также в интервью поговорили о сходствах Хржановского с Вайнштейном, о жертвах во имя искусства, о Максиме Галкине, которому могла достаться главная роль в Дау, а также о причастии Хржановского к мемориалу Бабий Яр в Киеве. Кроме этого, была затронута и тема со скандалом вокруг пыток младенцев на съемках в харьковском приюте.

Выпуск шоу Осторожно, Собчак с Ильей Хржановский вышел на YouTube-канале Ксении Собчак.

Ранее сообщалось о том, что Харви Вайнштейну предъявили новое обвинение

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Илья Хржановский Ксения Собчак Дау скандальный скандал интервью Осторожно Собчак Все теги
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