"Сколько вам нужно денег?": Леся Никитюк стала жертвой мошенников

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Леся Никитюк /instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк в своем Instagram рассказала о том, что ей в личные сообщения пишет множество людей, обвиняя в том, что она их обманула на деньги. Выяснилось, что все это проделки мошенников в социальных сетях.

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Никитюк записала видеообращение, на котором не смогла сдержать слез. "Напишите мне и скажите, сколько вам нужно денег, чтобы мне перестали писать тысячи людей и говорить, что я бросила их на деньги. Сколько вам нужно гребанных денег? Напишите, я готова вам их выслать, чтобы вы закончили этот развод", - заявила ведущая.

Кроме этого, она показала, как выглядит публикация мошенников, а также сообщила, что обратилась в киберполицию.

Ранее сообщалось о том, что Настя Каменских тоже стала жертвой мошенников