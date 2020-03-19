"Это обман!": Настя Каменских стала жертвой мошенников
Украинская певица Настя Каменских предупредила своих поклонников о том, что в Сети проводится розыгрыш от мошенников, которые пользуются ее именем. По ее словам, к этому она не имеет никакого отношения.
Читай также: Бьянка выпустила провокационный трек о коронавирусе
Каменских показала, что аферисты устроили фейковый конкурс, в котором обещают подарить победителям автомобиль. Кроме этого, под ним накручиваются комментарии от людей, которые якобы выиграли призы.
"Все это фейковая информация от моего имени! Они обещают вернуть человеку сумму, которую он вложил в розыгрыш, умноженную в несколько раз. Но это обман! Это не мой конкурс! Я не имею к нему отношения и его проводят не мои знакомые организаторы", - написала Каменских.
ВНИМАНИЕ! ОЧЕНЬ ВАЖНО! ‼️‼️‼️‼️‼️‼️ ⠀ Сейчас на Фейсбуке и в Инстаграме мошенники проводят от моего имени конкурс. Они используют видео с моего прошлого конкурса, где я действительно разыгрывала машину, накручивают комментарии от людей, которые якобы выиграли деньги. Это все фейковая информация от моего имени! ⠀ Они обещают вернуть человеку сумму, которые он вложил в розыгрыш, умноженную в несколько раз. Но это обман!😡 ⠀ ЭТО НЕ МОЙ КОНКУРС! Я НЕ ИМЕЮ К НЕМУ ОТНОШЕНИЯ И ЕГО ПРОВОДЯТ НЕ МОИ ЗНАКОМЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ🤬😡 Если увидите это видео, оставьте комментарий, что это фейк и что я на моей официальной странице опровеграю этот розыгрыш. Этим мы поможем людям не попасться на мошенников! ⠀ Все мои официальный конкурсы на данный момент в прошлом и вся инфо от меня анонсируется исключительно здесь, на моей странице! И ВСЕ ОНИ БЕСПЛАТНЫЕ!!! ⠀ Пожалуйста, будьте бдительны. Я верю, что вас уже не обмануть таким путём, но я обязана предупредить всех вас и обезопасить. ⠀ P. S. Смотри в карусели фото реальной победительницы, которой машину передаёт надежный организатор, с которым я сотрудничала на момент проведения розыгрыша.
Ранее сообщалось о том, что Эмбер Херд признала, что била Джонни Деппа дверью