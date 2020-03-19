"Это обман!": Настя Каменских стала жертвой мошенников

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Настя Каменских /instagram.com/kamenskux/

Украинская певица Настя Каменских предупредила своих поклонников о том, что в Сети проводится розыгрыш от мошенников, которые пользуются ее именем. По ее словам, к этому она не имеет никакого отношения.

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Каменских показала, что аферисты устроили фейковый конкурс, в котором обещают подарить победителям автомобиль. Кроме этого, под ним накручиваются комментарии от людей, которые якобы выиграли призы.

"Все это фейковая информация от моего имени! Они обещают вернуть человеку сумму, которую он вложил в розыгрыш, умноженную в несколько раз. Но это обман! Это не мой конкурс! Я не имею к нему отношения и его проводят не мои знакомые организаторы", - написала Каменских.

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