Тупоподкаст: Потап и Позитив неожиданно удивили новым YouTube-шоу

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Потап и Позитив /instagram.com/positiff/

Популярные украинские хип-хоп-артисты Позитив и Потап (Алексей Завгородний и Алексей Потапенко) запустили на YouTube новое совместное подкаст-шоу под названием 2POPODCAST. В нем они обсуждают новости и говорят на разные актуальные темы.

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В первом выпуске исполнители обсудили изменения в мире из-за пандемии, перемены в шоу-бизнесе, панику из-за коронавируса, причины скупки туалетной бумаги и гречки, продление карантина, а также возможности на самоизоляции. Кроме этого, Потап и Позитив поговорили про прямые эфиры звезд, попытались понять, является ли пиар-ходом новость о заражении Принца Чарльза, обговорили трансляцию Леси Никитюк и Джареда Лето, кавер на английскую песню от Джамалы и Alyona Alyona, online-общение и позвонили Диме Монатику.

Ролик вышел на YouTube-канале 2POPODCAST и уже начинает набирать популярность.

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