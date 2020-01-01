Как отреагировали соцсети на вторую игру Лиги Смеха

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Лига Смеха /Скриншот с YouTube

В Сети появился новый выпуск украинского юмористического шоу Лига Смеха от студии Квартал 95. Это была уже вторая игра шестого сезона, в которой приняла участия вторая половина команд, прошедших в первый этап.

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На этот раз на одной сцене с юмористическими полотнами выступили команды Наш Формат с Натальей Могилевской, Радужный Енот с Владимиром Дантесом, 7*Я с Гариком Бирчей, СМТ с Юрием Ткачом, Любимый город со Станиславом Бокланом, Названием Команды с Игорем Ласточкиным и команда-джокер Хит Леджер с Надей Дорофеевой, которыми в этот раз стали Загорецька Л.С.

По традиции, в комментариях зрители написали, какие команды им понравились больше всего, а какие они посчитали худшими. Кроме этого, многие остались недовольны результатами игры, высказав мнение о том, какая команда должна была выбыть, а также раскритиковав судейство. В целом, весь выпуск многие назвали слабым, а похвалили только Загорецьку и Любимый город.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Вторая игры шестого сезона Лиги Смеха набрала 1,3 млн просмотров, попав в тренды украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, как отреагировали соцсети на первую игру Лиги Смеха