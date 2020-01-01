Переключиться на мобильную версию

Как отреагировали соцсети на вторую игру Лиги Смеха

Новый выпуск шоу попал в тренды YouTube
Поделись

Лига Смеха
Лига Смеха
/Скриншот с YouTube

В Сети появился новый выпуск украинского юмористического шоу Лига Смеха от студии Квартал 95. Это была уже вторая игра шестого сезона, в которой приняла участия вторая половина команд, прошедших в первый этап.

Читай также: Как отреагировали соцсети на карантинный выпуск Вечернего Квартала

На этот раз на одной сцене с юмористическими полотнами выступили команды Наш Формат с Натальей Могилевской, Радужный Енот с Владимиром Дантесом, 7*Я с Гариком Бирчей, СМТ с Юрием Ткачом, Любимый город со Станиславом Бокланом, Названием Команды с Игорем Ласточкиным и команда-джокер Хит Леджер с Надей Дорофеевой, которыми в этот раз стали Загорецька Л.С.

По традиции, в комментариях зрители написали, какие команды им понравились больше всего, а какие они посчитали худшими. Кроме этого, многие остались недовольны результатами игры, высказав мнение о том, какая команда должна была выбыть, а также раскритиковав судейство. В целом, весь выпуск многие назвали слабым, а похвалили только Загорецьку и Любимый город.

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Вторая игры шестого сезона Лиги Смеха набрала 1,3 млн просмотров, попав в тренды украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, как отреагировали соцсети на первую игру Лиги Смеха

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Лига Смеха Квартал 95 Юмор Владимир Дантес Надя Дорофеева Станислав Боклан Игорь Ласточкин Загорецька тренды YouTube Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь