Как отреагировали соцсети на первую игру Лиги Смеха

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Лига Смеха /facebook.com/ligasmeha/

В эфир вышла первая игра шестого сезона популярного юмористического проекта Лига Смеха от студии Квартал 95. В ней приняла участия половина прошедших команд, а кроме этого, запись выступления попала в тренды YouTube.

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В первом выпуске приняли участие такие команды, как Лови Кураж с Надей Дорофеевой, Моя Провинция с Гариком Бирчей, ХПЗЯ с Игорем Ласточкиным, Сборная Львова с Владимиром Дантесом, Короли Турбаз с Натальей Могилевской, ОГО с Юрием Ткачом и НОС со Станиславом Бокланом. Темой игры стали ноты.

В комментариях под роликом зрители похвалили организаторов за их труд, а также отдельно подчеркнули нахождение Дорофеевой и Дантеса в составе жюри, так как это, по их мнению, освежит Лигу Смеха. Кроме этого, люди назвали самые слабые и самые сильные команды, а некоторые даже отдельно прошлись по некоторым участникам и тренерам, положительно и негативно их раскритиковав.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Первый выпуск шестого сезона Лиги Смеха набрал более 1 миллиона просмотров, 15 тыс лайков и 1 тыс дизлайков, попал в тренды украинского YouTube.

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