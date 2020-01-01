Как отреагировали соцсети на карантинный выпуск Вечернего Квартала

Новый выпуск был снят без зрителей, но их добавили на монтаже

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Квартал 95 /instagram.com/kvartal95official/

В Сети появился новый карантинный выпуск юмористического шоу от студии Квартал 95 Вечерний Квартал. Таковым его можно назвать из-за того, что снят он был без зрителей (по причинам карантина), однако людей в зале добавили с помощью монтажа.

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Артисты студии показали номера про последний рабочий день в ОП Андрея Богдана, спели про идеального мужчину на восьмое марта, показали женское Дискавери, а также пошутили про клинику по оплодотворению чужих жен, отмены в супермаркетах и полицию диалогов на Женский день. Кроме этого, Евгений Кошевой выступил с монологом о своей дочери, а Валерий Жидков - о коронавирусе. В выпуске также выступила группа MOZGI, а ее фронтмена Потапа юмористически прожарили Зибров, Кошевой и Позитив.

В комментариях зрители похвалили актеров за их старания, отметили шутки, которые им понравились, а также обратили внимание на нарезку зрителей, отметив, что монтажеры пошалили. Кварталовцев к тому же назвали профессионалами, похвалили концерт и пожелали звездным юмористам здоровья.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Новый карантинный выпуск шоу Вечерний Квартал набрал 490 тысяч просмотров на YouTube, 11 тыс лайков и 1 тыс дизлайков.

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