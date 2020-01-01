Переключиться на мобильную версию

Как отреагировали соцсети на карантинный выпуск Вечернего Квартала

Новый выпуск был снят без зрителей, но их добавили на монтаже
Поделись

Квартал 95
Квартал 95
/instagram.com/kvartal95official/

В Сети появился новый карантинный выпуск юмористического шоу от студии Квартал 95 Вечерний Квартал. Таковым его можно назвать из-за того, что снят он был без зрителей (по причинам карантина), однако людей в зале добавили с помощью монтажа.

Читай также: Как отреагировали соцсети на первую игру Лиги Смеха

Артисты студии показали номера про последний рабочий день в ОП Андрея Богдана, спели про идеального мужчину на восьмое марта, показали женское Дискавери, а также пошутили про клинику по оплодотворению чужих жен, отмены в супермаркетах и полицию диалогов на Женский день. Кроме этого, Евгений Кошевой выступил с монологом о своей дочери, а Валерий Жидков - о коронавирусе. В выпуске также выступила группа MOZGI, а ее фронтмена Потапа юмористически прожарили Зибров, Кошевой и Позитив.

В комментариях зрители похвалили актеров за их старания, отметили шутки, которые им понравились, а также обратили внимание на нарезку зрителей, отметив, что монтажеры пошалили. Кварталовцев к тому же назвали профессионалами, похвалили концерт и пожелали звездным юмористам здоровья.

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Новый карантинный выпуск шоу Вечерний Квартал набрал 490 тысяч просмотров на YouTube, 11 тыс лайков и 1 тыс дизлайков.

Ранее сообщалось о том, что Майкл Щур высмеял MARUV и фейковое лекарство от Covid-19

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Квартал 95 Вечерний Квартал карантин Валерий Жидков Владимир Зеленский Евгений Кошевой Елена Кравец Юрий Ткач тренды YouTube Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь