"Собака съела паспорт": Популярную блогершу из РФ не пустили в Украину

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Наталья Краснова /.instagram.com/krasnovanatasha

Популярная российская блогерша и стендап-артистка Наталья Краснова, которой был запрещен въезд в Украину, попыталась снова попасть в страну, однако на этот раз уже с новым паспортом. В итоге ей продлили запрет на въезд до 10 лет.

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Ранее, в 2019-ом, Краснова также пыталась попасть в Украину, чтобы выступить со стендапом, однако пускать ее отказали из-за незаконного посещения Крыма. Однако в этот раз россиянка предоставила пограничникам паспорт, в котором не было отметки о запрете въезда. Именно из-за умышленного неисполнения решения государственного органа блогерша не сможет попасть в Украине в течение 10 лет.

На вопрос о том, почему она заменила паспорт, Краснова ответила, что прошлый съела ее собака.

Ранее сообщалось о том, что в Украине запретили пять фильмов, а один из них - с участием Зеленского